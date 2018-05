Trumpův právník dostal peníze od ukrajinských lobbistů. Podle zdrojů BBC kvůli schůzce prezidentů

Ukrajinští lobbisté údajně zaplatili právníkovi Donalda Trumpa nejméně 400 tisíc dolarů (zhruba 8,5 miliónu korun), aby zařídil schůzku amerického prezidenta s jeho ukrajinským protějškem Petrem Porošenkem. Uvedla to ve čtvrtek BBC s odvoláním na zdroje blízké účastníkům transakce. Ukrajinský prezident to v listu Ukrajinska pravda označil za lež. Popřel to i Trumpův právník, i když zřejmě přijal od ukrajinských lobbistů peníze.