ČTK

Šéf Bílého domu podle amerického serveru používá dva mobily, z jednoho telefonuje a druhý mu slouží ke spojení se sociální sítí Twitter a k prohlížení několika zpravodajských webů. Bezpečnostní referenti Trumpa vyzývají, aby mobily každý měsíc předkládal ke kontrole a vymazání paměti. Prezident to odmítá s tím, že by to bylo "příliš nepohodlné".

Zatímco Trumpův předchůdce Barack Obama předkládal ke kontrole svůj telefon každý měsíc, aparát nynější hlavy státu neměli bezpečnostní technici v ruce pět měsíců, píše Politico. Bílý dům na žádost o komentář odpověděl, že telefonická komunikace prezidenta je pod kontrolou a není riziková.

Na rozdíl od dřívější praxe je telefon prezidenta vybaven mikrofonem a kamerou, což podle expertů může hackerům umožnit, aby do telefonu pronikli a sledovali Trumpův pohyb. Navigace GPS je vypnuta.

Prezident se podle serveru Politico zřejmě obává, aby kvůli bezpečnostním opatřením neztratil možnost komunikovat s přáteli a používat Twitter, jak byl zvyklý před nástupem do Bílého domu.