Přestože se původně uváděli jen zranění, nakonec federální policie, jejíž příslušníci také na místě zasahovali, sdělila, že si střelba v jedné z tříd školy vyžádala nejméně osm mrtvých, uvedly ABC a CBS. Šerif okresu Harris Ed Gonzales uvedl, že zatím ještě nelze uvést přesný počet obětí, ale vyjádřil obavy, že může stoupnout.

Ve škole a v jejím okolí se také našly podezřelé balíčky, což by mohla být nástražná výbušná zařízení.

#UPDATE Possible explosive devices have been located at the school and off campus. Law enforcement is in the process of rendering them safe. School has been evacuated. Call 911 if you see any suspicious item. #HouNews #SantaFeISD