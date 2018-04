Zpráva sice konstatuje, že Rusko se nejen před hlasováním v USA, ale také v Evropě pokoušelo agresivně šířit dezinformace s cílem vyvolat rozkol ve společnosti a podkopat volební proces, ke spolupráci s kampaní Trumpa však údajně nedošlo.

„Právě byla zveřejněna práva sněmovního výboru pro tajné služby. ‚Žádný důkaz‘, že Trumpova kampaň ‚tajně spolupracovala, koordinovala své kroky či konspirovala s Ruskem‘,” napsal prezident s odkazem na závěrečný dokument.

Dodal, že hon na čarodějnice, jak označuje vyšetřování své kampaně, musí okamžitě skončit.

Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!