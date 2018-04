Její výkon, kdy dokázala rychle sestoupit, takže nadále nehrozila dekomprese, a s poškozeným boeingem bezpečně přistát, ocenili cestující.

„Má nervy ze železa. Této paní tleskám,“ uvedl cestující Alfred Tumlinson.

Nehodu nepřežila jedna žena, které dekomprese ihned po proražení trupu letadla nasála polovinu těla ven z okénka. [celá zpráva]

„Pilotka Tammy Jo byla úžasná. Bezpečně s námi přistála ve Filadelfii,“ uvedla na Instagramu cestující Amanda Bourmanová, která letěla se svým manželem pastorem. Podle ní ale za záchranu nemohla jen bývalá vojenská pilotka: „Bůh seslal své anděly, aby na nás dohlíželi.“

