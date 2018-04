Novinky

„Americká mise v Sýrii se nezměnila. Prezident se jasně vyjádřil, že si přeje, aby se americké síly vrátily domů co nejdříve," uvedla Sarah Sandersová, mluvčí Bílého domu.

Spojené státy jsou podle jejích slov „odhodlány úplně rozdrtit ISIS a navodit podmínky, které zamezí jeho návratu“. Od svých partnerů a spojenců v regionu ale očekávají, že „převezmou více odpovědnosti na zabezpečení oblasti, a to jak ve finančním, tak vojenském ohledu“, dodala Sandersová.

Přání, aby američtí vojáci co nejdříve Sýrii opustili, sdělil Trump na konci března v projevu v ohijském městě Richfield, tedy ještě před vojenským úderem USA, Británie a Francie. „Velmi brzy ze Sýrie odejdeme,“ řekl tehdy Trump. „Ať se o to teď postarají jiní. Vrátíme se do své země, kam patříme a kde chceme být,“ dodal.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ale v rozhovoru pro tisk uvedl, že ještě před zásahem mezinárodních sil telefonicky Trumpa přesvědčil, aby americké vojenské jednotky ze Sýrie zatím nestahoval.

V Sýrii jsou nasazeny zhruba 2000 amerických vojáků.