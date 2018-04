Šéf Bílého domu ještě ve čtvrtek tvrdil, že úder může přijít kdykoliv.

„Nikdy jsem neřekl, kdy k útoku na Sýrii dojde. Může to být velmi brzo, nebo taky ne!” oznámil Trump.

Poukázal také na to, že USA za vedení jeho administrativy „učinily ohromnou práci”, když vytlačily Islámský stát. „Kde je vaše 'Děkujeme ti, Ameriko'?” vzkázal Trump na Twitteru.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”