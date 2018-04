Novinky, ČTK

„Máme řadu vojenských možností – každý za své činy zaplatí,“ uvedl Trump. Americký prezident dodal, že USA si už udělaly „celkem jasno”, kdo byl zodpovědný za sobotní chemický útok v Dúmá: „Zjistíme, jestli to bylo Rusko, jestli to byla Sýrie, jestli to byl Írán, nebo jestli to byli všichni dohromady.”

„Byl to hrozný útok, bylo to strašné. Studujeme situaci velmi podrobně. Uděláme nějaká zásadní rozhodnutí během příštích 24 až 48 hodin,” řekl Trump podle stanice NBC. „Je to o lidskosti, mluvíme o humanitě, nesmíme dopustit, aby se tohle dělo.”

Americké lodě plují k Sýrii



Podle serveru 13newsnow bude hlavní roli v případné odvetě hrát americké námořnictvo. Vyrazí tam svaz okolo letadlové lodi USS Harry S. Truman, kterou doprovázejí další plavidla.

List The Wall Street Journal napsal, že k syrským břehům míří americký raketový torpédoborec USS Porter, ze kterého Američané loni vypálili na Sýrii střely s plochou dráhou letu Tomahawk. K syrským břehům má dorazit během několika dní. Ve východním Středomoří už operuje další torpédoborec, USS Donald Cook, vyzbrojený raketami BGM-109 Tomahawk.

Odpálení střely s plochou dráhou letu z torpédoborce USS Porter při loňském útoku na Sýrii

FOTO: Reuters

Ruská média oznámila, že USS Donald Cook vyplul z kyperského přístavu na východ a pohybuje se nyní asi 100 kilometrů od syrského Tartúsu, kde má Rusko námořní základnu.

Rusko varovalo před eskalací konfliktu. „Ozbrojený útok pod lživou záminkou proti Sýrii, kde jsou na žádost legitimní vlády ruské jednotky, by mohl mít vážné důsledky,“ řekl ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja. Spolu se zmocněncem pro Sýrii Staffanem de Misturou vyzvali k co nejrychlejšímu a nezávislému vyšetřování údajného chemického útoku.

Ačkoli syrská organizace Bílé přilby tvrdí, že v Dúmá byly použity chemické látky, Něbenzja zopakoval, že ruští specialisté v Dúmá žádné stopy po použití chemických zbraní nenašli. [celá zpráva]

Vyzval vyšetřovatele z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), aby odjeli na místo údajného útoku. Použití chemických zbraní popírá i syrská vláda.