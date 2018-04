aš, Novinky

„Čína testovala hypersonický let, Rusko jej testovalo a my taky. Hypersonický let je významnou výzvou,“ řekl Hyten CNN k novým zbraním, jež jsou schopné letět rychlostí minimálně pětinásobně vyšší, než je rychlost zvuku.

„Budeme potřebovat odlišné senzory, abychom odhalili hypersonické hrozby. Naši protivníci to vědí,“ varoval čtyřhvězdičkový generál.

Hypersonické zbraně po startu mohou proniknout do kosmického prostoru, většinu nebo celý let ale absolvují v atmosféře podobně jako letadla, ovšem mnohem rychleji. Jejich nízká trajektorie ztěžuje vojenským satelitům možnost detekovat je.

Hypersonické zbraně se nedaří detekovat



Hyten a další představitelé americké generality uvedli, že ani současné satelity detekující balistické rakety, ani dnešní radary nejsou dost výkonné na to, aby zjistily novou generaci zbraní, která létá rychlostí přes 5000 kilometrů za hodinu.

Při slyšení v Kongresu Hyten řekl, že ze sledování hypersonický strojů vyšlo najevo, že je potřeba zlepšit možnost jejich detekce. „Především potřebujeme lepší schopnosti senzorů, lepší schopnosti sledování, abychom mohli poznat hrozbu a pak na ni zareagovat,“ uvedl generál.

Podvěšování hypersonické X-51 pod křídlo bombardéru B-52

Ani to však není jednoduché, a proto je podle Hytena potřeba rozvíjet i schopnosti antiraket. Pentagon také pracuje na vývoji antiraket, které by byly schopné zastavit i velké množství útočících raket, a ne jen zasáhnout jednotlivé střely.

Hyten otevřeně přiznal tristní stávající stav: „Nemáme žádnou obranu, která by mohla zabránit využití hypersonických prostředků coby zbraní, takže naší obranou by měla být odstrašující síla.“ Zmínil v té souvislosti stávající jadernou triádu, tvořenou mezikontinentálními raketami, raketami odpalovanými z ponorek a strategickými bombardéry s jadernou výzbrojí.

Obranu nemá nikdo



Hypersonické zbraně vyvíjejí všechny velmoci a zřejmě žádná proti nim nemá obranu. Spojené státy testovaly hypersonický Boeing X-51 Waverider poháněný náporovým motorem s nadzvukovým spalováním (scramjet - Supersonic-Combusting Ramjet). [celá zpráva]

Testují se i hypersonická vztlaková tělesa (kluzáky) HTV-2 a AHW, které letí hypersonickou rychlostí, ale nemají vlastní motor. HTV-2 má překonávat rychlost zvuku dvacetinásobně. [celá zpráva]

Rusko se chlubí hypersonickými zbraněmi



Obavy vzbuzuje, že ruský prezident Vladimir Putin letos informoval o rychlém rozvoji hypersonických zbraní, které nic nezastaví. [celá zpráva] Mezi ně patří protilodní střela s plochou dráhou letu 3M22 Zirkon o doletu 300 km poháněná náporovým motorem, která překračuje minimálně pětinásobně rychlost zvuku.

Stroj MiG-31 s raketou Kinžal

Rusko také otestovalo protizemní hypersonickou střelu Ch-47M2 Kinžal o doletu 2000 km vypouštěnou z letadla MiG-31, která má překonávat rychlost zvuku desetinásobně. [celá zpráva]

Čína testuje hypersonický kluzák WU-14 a Indie nejrychlejší nadzvukovou střelu s plochou dráhou letu BarhMos, kterou vyvíjí společně s Ruskem. Ta létá rychlostí skoro třikrát větší, než je rychlost zvuku, takže je čtyřikrát rychlejší než BGM-109 Tomahawk. Ovšem její verze BrahMos II by měla překonávat rychlost zvuku sedmkrát. [celá zpráva]

Hypersonické stroje vyžadují využití tepelně vysoce odolných materiálů, protože se vlivem tření v atmosféře extrémně zahřívají. Samotné náporové motory jsou konstrukčně jednoduché, nemají žádné turbíny, jde jen o trysku, ve které se do stlačovaného vzduchu vstřikuje palivo. Je ale nutné správně spočítat tvar dýzy a opět vyžadují tepelně vysoce odolné materiály.