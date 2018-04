ČTK

Jednoho z oligarchů podle CNN zadrželi agenti FBI při jeho nedávné návštěvě Spojených států amerických. Policie po přistání jeho soukromého letounu v New Yorku prohledala oligarchovi elektronická zařízení, která měl při sobě.

Druhý ruský oligarcha byl rovněž v USA zadržen, i když není jasné, zda byl prohledán. Třetího vyzvala FBI k dobrovolnému pohovoru, muž se ale v USA neobjevil.

Vyšetřovatelé se podle CNN zajímali, zda bohatí Rusové neposkytli přímo či nepřímo peněžní dary na účet prezidenta Donalda Trumpa během jeho volební kampaně nebo při inauguraci. Podobnou praxi americké zákony zakazují.

Vyšetřování ruských miliardářů podle CNN svědčí o tom, že agresivní pátrání Muellerova týmu se zaměřuje na možný peněžní tok z Ruska do USA během volební kampaně v roce 2016.

Může jít o ruské investice do společností, analytických firem nebo politických akčních výborů, které pak předávají dary kandidátům. Případně by podle CNN mohlo jít o nastrčené osoby s americkým občanstvím, jejichž prostřednictvím by ruské finance do amerických voleb směřovaly.