„Pilot se osvobodil sám, zbylých pět lidí ne,“ uvedl komisař newyorských hasičů Daniel Nigro pro stanici NPR. Museli je z vraku vytáhnout potápěči. Důvodem bylo, že měli zapnuté bezpečnostní pásy: „Tyto pásy se musely odstranit, abychom dostali lidi z převráceného vrtulníku,“ řekl Nigro.

Dva z cestujících byli prohlášeni za mrtvé už na místě havárie, tři další byli převezeni do nemocnice v kritickém stavu. Následně newyorská policie potvrdila, že obětí je pět.

Vrtulník na hladině řeky před převrácením

FOTO: Reuters

„Pilot je v pořádku a byl převezen do nemocnice na kontrolu,“ dodal komisař Nigro s tím, že ho na „břeh dopravila jedna z hasičských lodí“.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69