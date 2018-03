Jak připomnělo americké ministerstvo obrany, generál Pavel je prvním velitelem Vojenského výboru Aliance, který pochází ze zemí východního bloku. Vyznamenání mu předal šéf sboru náčelníků štábů armády USA generál Joseph Dunford.

V létě jej ve funkci nahradí Brit Stuart Peach.

. @thejointstaff officers congratulate Czech Gen. Petr Pavel after Gen. Joe Dunford presented him the Legion of Merit. Pavel serves as Chairman of NATO’s Military Committee. pic.twitter.com/YZQJAdLaL1

Generál Pavel přijímá gratulace.

„Generál Pavel skvěle vedl Vojenský výbor NATO, během nejnáročnějšího období nedávné historii aliance,” připomnělo k ocenění americké ministerstvo obrany.

#ICYMI: @USMC Gen. Joe Dunford, chairman of @thejointstaff, presented the Legion of Merit to Czech Gen. Petr Pavel, chairman of the NATO Military Committee @CMC_NATO, during a ceremony today: https://t.co/OzjcHtEEpS #WeAreNATO pic.twitter.com/jjAd6qjH8y