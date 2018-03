Victor Kingsley (37) se podle prokuratury chtěl pomstít policistům, kteří jej v roce 2014 zatkli kvůli nedovolenému držení zbraně a dalším, později staženým obviněním. Loni v červenci zaslal na jméno jednoho ze strážníků balíček, který při otevření vybuchl.

Zásilka ale omylem skončila u dveří domu v Queensu, jehož majitelem byl třiasedmdesátiletý George Wray. Ten tam nebydlel, ale našel tam balíček, na němž bylo jméno policisty, nevědomky ho otevřel a tím odpálil. Výbuch mu způsobil popáleniny na 80 procentech těla, kterým o několik dnů později podlehl.

NEW: NYPD, FBI, and U.S. Attorney's Office announce the arrest of a Victor Kingsley of Brooklyn for allegedly targeting NYPD officers with explosives and killing one person in a bomb attack last summer. Latest from @PeiSzeCheng4NY & @MarcSantia4NY https://t.co/XdU3VeXxv5