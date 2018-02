Dva lidé vypadli z podvozku letadla, chtěli se dostat do USA

Dva lidé zahynuli v Ekvádoru při startu letadla mířícího do New Yorku. Schovali se v podvozkové šachtě a při startu z ní vypadli. Po dopadu na ranvej byli mrtví. Kvůli tragédii byl na hodinu přerušen provoz na letišti v Guayaquilu, uvedl list The New York Post