Trump ustupuje ohledně dětských imigrantů, chce dohodu o rozpočtu

Americký prezident Donald Trump dal ve středu najevo, že je ochoten migrantům, kteří se dostali do USA jako nezletilí, otevřít cestu k získání občanství. Uvedla to CNN. Právě spor o jejich budoucí osud dosud bránil přijetí federálního rozpočtu a v pondělí by se vláda nakrátko ocitla bez peněz. Trump se rozhodl zrušit program DACA, který jim zajišťoval ochranu před vyhoštěním, ale soud to pozastavil.