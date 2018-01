„Trump trval na tom, že se testu podrobí, a absolvoval ho bez mrknutí oka. Mnoho z vás vyzdvihlo skutečnost, že jsme provedli vyšetření kognitivních funkcí. Neměl jsem (ale) pocit, že by k tomu byl důvod. Mám takovou zkušenost, že je prezident velmi bystrý a hovoří se mnou velmi jasně,” prohlásil Trumpův ošetřující lékař Ronny Jackson před novináři.

Také fyzická kondice šéfa Bílého domu podle Jacksona odpovídá „stavu zdravého jednasedmdesátiletého Američana”.

Trump se při preventivní lékařské prohlídce podrobil Montrealskému kognitivnímu testu, jehož účelem je pomocí jednoduchých zkoušek rozpoznat poruchu paměti, pozornosti či rané stadium demence, Alzheimerovy choroby a dalších chorob. Chtěl tím vyvrátit spekulace o tom, že již není duševně způsobilý zastávat úřad prezidenta Spojených států.

If you want to do the same cognitive assessment that Trump took with Dr. Ronny Jackson, here it is.



This is The Montreal Cognitive Assessment (MoCA). pic.twitter.com/3JvxQNMSBv