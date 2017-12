„V tomto hlasování je 51 ano a 48 ne,“ řekl viceprezident Mike Pence po hlasování v Senátu. „Zákon o snížení daní a pracovních místech prošel,“ oznámil Pence.

Pro reformu tak hlasovalo všech 51 republikánských senátorů, proti naopak byli všichni zúčastnivší se demokratičtí senátoři. Těsně před hlasování křičeli podle BBC před Kapitolem demonstrující odpůrci „kill the bill (zařízněte ten zákon)“.

Kritici zákonu vytýkají, že je výhodný hlavně pro velké boháče. Republikáni namítají, že snížení daní pro firmy, malé podniky a jednotlivce napomůže ekonomickému růstu. „Dnes vracíme lidem jejich peníze. Jsou to ostatně jejich peníze,“ řekl předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan po hlasování ve sněmovně.

Sněmovna reprezentantů úpravu daňového systému schválila v úterý 227 hlasy proti 203. Senát ale musel reformu mírně pozměnit, aby neporušovala senátní pravidla o rozpočtu.

„Hrozná legislativa”, tvrdí demokraté



Předseda demokratické menšiny v senátu Chuck Schumer už varoval republikány, že by za „hroznou legislativu mohli zaplatit cenu už příští rok ve volbách do sněmovny a do Senátu”.

Jde o nejrozsáhlejší daňovou reformu ve Spojených státech za více než 30 let. Kromě omezení daní pro firmy na dvacet procent také snižuje dědickou daň a daně ze zisků v zahraničí.

Nadstranický společný daňový výbor varoval, že zákon prohloubí během deseti let stávající deficit o dalších 1,4 biliónu dolarů. V současnosti činí americký rozpočtový schodek přibližně 20 biliónů dolarů.