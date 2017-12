Porážka Moorea je zároveň i porážkou prezidenta Trumpa, který kontroverzního republikána podpořil, ačkoli jej od toho řada lidí z jeho okolí odrazovala. Sedmdesátiletý Moore byl dvakrát odvolán z funkce vrchního soudce státu Alabama za nerespektování výroků vyššího soudu. Nyní také čelí obvinění ze sexuálních útoků proti devíti ženám, jichž se měl dopustit v 70. až 90. letech minulého století, což ho v době kampaně MeToo proti zneužívání žen velmi oslabovalo.

Konzervativní média spoléhala na to, že republikáni v ryze jižanském státě pro demokrata hlasovat nikdy nebudou. Za posledních 25 let Alabamu v Senátu žádný demokrat nezastupoval.

Alabamské senátorské křeslo se uvolnilo letos v únoru poté, co se jej vzdal po svém jmenování ministrem spravedlnosti Jeff Sessions.

Překvapivý vítěz

„Vždy jsem věřil, že obyvatele Alabamy více věcí spojuje, než rozděluje,” řekl Jones příznivcům, kteří se shromáždili v jeho štábu a na pódiu jej přivítali bouřlivými ovacemi. Hlavními tématy boje, který vedl, byly podle něj důstojnost a respekt. Třiašedesátiletý Jones jako bývalý federální prokurátor nemilosrdně stíhal výstřelky rasistů.

„Blahopřeji Dougovi Jonesovi k tvrdě vybojovanému vítězství,” napsal v reakci na výsledek voleb na Twitteru prezident Trump, který ještě nedávno Jonese v tweetu označil za „loutku”. Republikáni podle něj budou mít brzy šanci získat zpět jeho křeslo. „Nikdy to nekončí,” dodal prezident.

Problém v Senátu

I s většinou 52 senátorů měl Trump problémy prosazovat svůj program a zákony. Dlouho se mu nedařilo prosadit návrh daňové reformy, protože strana je názorově rozpolcená. I v závěrečném hlasování se jeden senátor postavil proti. Neuspěl tam ani se zrušením systému zdravotní péče Obamacare, což nyní půjde ještě hůř.