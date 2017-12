Newyorská policie v úterý na Twitteru oznámila, že Ullah byl obviněn z nezákonného držení zbraně, z teroristické hrozby a podpory terorismu.

Obviněný řekl policii, že se nechal inspirovat vánočními teroristickými útoky v Evropě a že se pro autobusový terminál Port Authority rozhodl poté, co viděl mnoho plakátů na zdech metra informujících o slavnostech, které se měly u nádraží konat.

Primitivní nálož v trubce, kterou měl připevněnou suchým zipem, odpálil v tunelu mezi autobusovým nádražím a stanicemi metra. Podle svých slov byl připraven zemřít.

Vypověděl také, že se rozhodl zaútočit kvůli americkým náletům na Islámský stát v Sýrii i jinde, jak uvedl už v pondělí list The New York Times. Dalším důvodem byly podle CNN izraelské akce proti pásmu Gazy. [celá zpráva]

