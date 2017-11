„Účet byl odpojený 11 minut a již byl obnoven. Pokračujeme ve vyšetřování a podnikáme kroky, které by tomu do budoucna zabránily,” napsala nejdříve společnost Twitter s tím, že deaktivace byla neúmyslná. Později v prohlášení informovala o kontroverzních okolnostech události.

„Z vyšetřování vyplynulo, že to učinil zaměstnanec zákaznické podpory společnosti Twitter, který to udělal během svého posledního pracovního dne. Provádíme rozsáhlou interní inspekci,” vysvětlil Twitter. Fakt, že za odpojením Trumpova účtu stojí odcházející zaměstnanec, vyvolává spekulace, že to udělal záměrně.

