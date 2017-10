„Před sebou měl zprávu o mém muži a řekl jen La David. Slyšela jsem ho škobrtat, když se pokoušel vzpomenout si na jméno mého muže,“ uvedla Myeshia Johnsonová. „To mě zranilo nejvíce. Jestliže můj manžel bojuje za naši zemi a riskoval pro ni život, proč si nemůže zapamatovat jeho jméno,“ dodala. ”To mě ještě více rozrušilo a rozplakalo, protože můj muž byl výborný voják.“

Myeshia Johnson líbá rakev s tělem svého muže, který padl v Nigeru

FOTO: Mike Stocker, ČTK/AP

Uvedla, že se rozplakala kvůli tónu Trumpova hlasu i tomu, co řekl - že její manžel „věděl do čeho jde“. „Já jsem nic neříkala, jen jsem poslouchala,“ dodala. [celá zpráva]

Trump na Twitteru označil konverzaci za uctivou a uvedl, že hned na začátku uvedl jméno padlého vojáka bez zaváhání.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!