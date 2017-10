Požáry v Kalifornii si od neděle vyžádaly 11 obětí, sežehly i cenné vinice

Rozsáhlé lesní požáry, které se rozhořely v Kalifornii v neděli večer, si do úterý vyžádaly 11 lidských životů. Zničeno bylo 1500 staveb i mnoho cenných vinic. Zraněno při nich bylo přes sto lidí. Plameny sežehly porost na oblasti přes 380 km čtverečných, uvedl list The New York Times.