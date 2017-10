Podle záznamů z nevadského programu pro monitorování předpisů na léky, předepsal doktor Steven Winkler Paddockovi diazepam, který slouží k uklidnění. Balení padesáti tablet desetimiligramového diazepamu, tedy toho nejsilnějšího, si pacient vyzvedl ještě týž den v Renu. Údajně měl brát jednu tabletu denně. Maximální denní dávka činí 30 mg, ta ale způsobuje značnou ospalost.

Sestra v kanceláři doktora Winklera odmítla webu potvrdit, nebo vyvrátit, zda byl jeho ošetřujícím lékařem, stejné balení diazepamu mu ale předepsal už v roce 2016, kdy měl brát vysokou dávku dvou tablet denně.

Zatím není jasné, proč mu jako lék byl předepsán právě diazepam, který se obvykle používá proti úzkostem a ke zklidnění, ale i proti křečím. Vzhledem k tomu, že na něm vzniká závislost, nemá se podávat dlouhodobě.

Web taky zmiňuje, že u některých osob může diazepam zvyšovat agresivitu, cituje několik studií, které to potvrzují.

Agresivní podivín



O Paddockově agresivitě se navíc objevilo několik přímých svědectví. Servírka z kavárny Starbucks ve městě Mesquite, kde žil, uvedla, že býval hrubý na svoji přítelkyni Marilou Danleyovou. Rozčílil se, když si chěla půjčit jeho kartu z kasina, aby s ní mohla zaplatit pití, šlo o dvě kávy. Setřel ji slovy: „Na to nepotřebuješ moji kartu z kasina. Zaplatím za tvé pití jako platím za tebe,“ uvedla servírka Esperanza Mendozová.

Jedna ze sousedek o něm řekla, že byl podivín, který se málo bavil s dalšími lidmi na ulici. „Měl skloněnou hlavu, vyhýbal se jakékoli konverzaci a byl nepříjemný a divný,“ popsala Susan Pageová podle listu The Daily Mail.

Jeho bratr Eric řekl, že Stephen natolik nenáviděl kouř z cigaret, že chodil s doutníkem a záměrně kouř vyfukoval lidem do obličeje.

Paddockův bratr Eric hovoří s novináři.

FOTO: , ČTK/AP

Jak to bylo s jeho zdravím, jasné není. Majitel obchodu Guns & Guitars, kde si Paddock kupoval zbraně, řekl, že vždy postupoval legálně a v klidu. „Nic nenaznačovalo, že by byl labilní nebo v nepořádku,“ uvedl Chris Sullivan. Neupřesnil ale, kolik si tam koupil zbraní, napsal list The Independent.

Paddock sice měl nejméně jedno malé letadlo a v roce 2003 si udělal pilotní průkaz, ale létat nemohl. Nechodil na vyžadované kontroly, které se konaly co dva roky, na poslední byl v roce 2008.

Obchod se zbraněmi v nevadském městě Mesquite

FOTO: Chris Carlson, ČTK/AP

K letadlům měl blízko, v letech 1985 až 1988 pracoval ve společnosti Lockheed Martin, zřejmě jako auditor. Předtím byl zaměstnancem daňového úřadu. Peníze si vydělal obchodem s realitami.

Šerif Paddocka označil za psychopata, i když není zatím nic známo o tom, zda trpěl nějakou psychickou nemocí. Za psychopata byl úředně označen jeho otec, bankovní lupič. [celá zpráva]

Než krátce před útokem odjel z Mesquite do Las Vegas, poslal sto tisíc dolarů na Filipíny, kam jela a odkud zřejmě pocházela jeho přítelkyně Danleyová. Byl dvakrát ženatý. S druhou ženou se rozvedl v roce 1990. Neměli spolu žádné děti.