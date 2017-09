Muhammada čeká příští měsíc další přípravné slyšení, v pořadí pětadvacáté. Vojenští prokurátoři odhadují, že by do ledna mohla být vybrána soudní porota. Mluví ovšem o lednu 2019. I to ale experti pokládají za optimistický odhad a pochybují, zda muž považovaný za strůjce útoků bude vůbec kdy souzen.

Třiapadesátiletého Muhammada zadrželi Američané v Pákistánu už v roce 2003.

Může zemřít dřív, než padne verdikt



„Je možné, že můj klient ve vězení zemře, než bude proces u konce,“ řekl novinám jeho obhájce David Nevin. Vysvětlil, že soud může začít až za čtyři roky a trvat zhruba rok. S dalšími odvoláními až k nejvyššímu soudu by tak mohl být případ završen až za 18 až 34 let po útocích.

Proces kromě jiného brzdí množství utajovaných skutečností, o jejichž zveřejnění americké úřady nestojí, upozornil list.

Také publicista Terry McDermott, který o Muhammadovi napsal knihu, se domnívá, že by se nemusel konce svého procesu dožít. „Už teď vypadá drobný stařec, jako by mu bylo 83 let. Pořád má tmavé obočí a vousy si barví, ale jeho vlasy jsou úplně bílé,“ řekl.

Chálid Šajch Muhammad na snímku po svém dopadení v roce 2003 a na ilustraci od soudu z roku 2012

FOTO: Profimedia.cz

Žalobci chtějí trest smrti



Muhammad měl být původně souzen před civilním soudem, dokud vláda v roce 2009 nerozhodla, že by to bylo riskantní, a případ předala vojenskému soudu. Některé osobnosti se domnívají, že by případ mohl být vrácen k civilnímu soudu, jako například ředitelka právní školy Střediska pro národní bezpečnost při Fordhamově univerzitě Karen Greenbergová.

Vojenští žalobci žádají pro Muhammada trest smrti a obhajoba tvrdě vzdoruje. Obhájci požadují výměnu soudce i žalobců a obviňují je ze zametání stop po mučení Muhammada na Guantánamu, tudíž z ničení klíčových důkazů.

Muhammad se podle 26stránkového přepisu zveřejněného Pentagonem v roce 2007 vyšetřovatelům přiznal, že v roce 2002 v Pákistánu připravil o hlavu amerického novináře Daniela Pearla, i k desítkám teroristických útoků včetně útoků v USA z 11. září 2001.

Poslední přípravné slyšení se konalo v srpnu, to další je plánováno na říjen.