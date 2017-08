Kvůli záplavám v Texasu hrozí nebezpečí od mravenců i aligátorů

Z videí, která se objevila na sociálních sítích, je patrné, že si mravenci vytvářejí z těl svých mrtvých druhů vory, aby se neutopili. Jak upozornil list The Guardian, mravenci původem z Jižní Ameriky jsou na povodně uvyklí – ukázalo se to už po hurikánu Katrina.

Entomolog z Texaské univerzity Alex Wild přesto upozornil, že tak velké „rafty“ ještě neviděl.

Pro tip: Don't touch the floating fire ant colonies. They will ruin your day. #Harvey pic.twitter.com/uwJd0rA7qB