„Pokud Severní Korea použije mezikontinentální balistickou raketu, od odpálení do dopadu (na Havaj) uplyne zhruba 20 minut,“ řekl CNN ředitel tiskového odboru havajského ministerstva obrany Charles Anthony.

„Pacifickému velení by trvalo asi pět minut, než by start rakety zaznamenalo a zjistilo, kam raketa míří. To znamená, že by měli občané asi patnáct minut na to, aby si našli úkryt. Není to mnoho, ale je to dostatečná šance na to, abyste si zachránili život,“ dodal Vern Miyagi z havajské agentury pro krizové situace.

Osvěta i varování přes mobily



Úřady pracují na preventivním nouzovém plánu už sedm měsíců. Jeho součástí je oprášení varovného systému z dob studené války. Sirény byly naposledy vyzkoušeny v 80. letech minulého století. Připravuje se také varování prostřednictvím mobilních telefonů a osvětová kampaň.

Protiatomové kryty z minulého století jsou na Havajských ostrovech zastaralé a nepojaly by všechny obyvatele. Úřady nyní podle CNN zvažují, jak systém úkrytů zmodernizovat a rozšířit.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un po úspěšném testu rakety Hwasong-12 s raketovými experty Ri Pchjong-čcholem (druhý zleva), Kim Čong-sikem (uprostřed) a Čang Čchang-haem (druhý zprava).

FOTO: KCNA, Reuters

Lidé nevědí, co by měli dělat



Na Havajských ostrovech, které se nacházejí v Pacifiku asi 3200 kilometrů jihozápadně od západního pobřeží kontinentálních Spojených států, žije víc než 1,3 miliónu obyvatel. Mezi mnohými panuje obava, že by byli v případě nukleárního útoku všichni vyhlazeni. To však není pravda, upozornila CNN. Má proto smysl se připravit.

Úřady na Havaji předpokládají, že by měla severokorejská puma stejnou ničivou sílu jako ta, kterou Američané v roce 1945 shodili na japonskou Hirošimu. Při jejím výbuchu zemřely desítky tisíc lidí. Mnohem víc lidí ale zemřelo později na nemoc z ozáření. A právě před ozářením se mohou lidé ochránit.

Havajské úřady proto vyzývají občany, aby se v případě vyhlášení poplachu schovali ideálně uvnitř betonové budovy. Měli by se navíc připravit, že budou muset zůstat uvnitř zhruba dva týdny.

KLDR hovoří o útoku na Guam



Severní Korea ale místo o útoku na Havajské ostrovy hovoří o útoku na jiný americký ostrov - Guam. Pchjongjang prohlašuje, že bude mít plán vyslání raket na Guam hotový v řádu dní a předá jej vůdci KLDR Kim Čong-unovi ke schválení. Ten prý pak rozhodne, zda rakety skutečně vzlétnou. [celá zpráva]

Guam's Governor Eddie Baza Calvo: "Guam is American soil"https://t.co/HA5qFKKynO — Michael Field (@MichaelFieldNZ) August 9, 2017

Guvernér Guamu Eddie Calvo už ve středu prohlásil, že se ostrované nebojí. Severokorejská tvrzení podle něj nejsou žádnou hrozbou a Guam je podle něj připraven na „každou eventualitu”. Bránit ho jsou připraveny strategické obranné prostředky USA. [celá zpráva]

Americký prezident Donald Trump pak ve čtvrtek večer středoevropského letního času zostřil varování vůči KLDR. Země by se podle něj měla „dát dohromady”, nebo se dostane do potíží, jaké měla málokterá země před ní. Doplnil, že jeho předchozí slova o „ohnivé odvetě” zřejmě nebyla dostatečně rázná. [celá zpráva]