„Pokud je naši jedinou možností udeřit zbraněmi hromadného ničení, které povedou k bezohlednému zabíjení, jež prezident nemůže přijmout, nenabídli jsme prezidentovi možnost, jak reagovat na jaderný útok,“ prohlásil podle serveru Defense One ve čtvrtek zástupce náčelníku generálního štábu USA Paul Silva.

Smyslem miniaturních atomových pum pro 21. století však není jen reakce na spíše nepravděpodobný jaderný útok, ale především odstrašení protivníka. Nové bomby by proto mělo být možné nastavit tak, aby zničily například jen několik bloků budov, ale také tak, aby vyhladily celé město.

Užití v konvenční válce



Nové zbraně by tak bylo možné použít i v jinak konvenční válce a proti protivníkům, například teroristům, kteří jadernými zbraněmi nedisponují. Cílem Američanů je podle Silvy docílit takového jaderného arzenálů, jež by jim umožnil provést nukleární útok, aniž by tím vyvolali atomovou válku.

„Pokud můžeme odpovědět jen vysoce ničivými (atomovými) zbraněmi, jedná se o pořád i jaderný útok. Reakce konvenčními zbraněmi ale nebude mít (kýžený) odstrašující účinek,“ shrnul Silva.

Informace o zvažované modernizaci amerického jaderného arzenálu přichází v době hluboké krize na korejském poloostrově. V době, kdy severokorejský režim Kim Čong-una spěchá s vývojem balistických raket, které budou schopné nést jaderné hlavice. [celá zpráva]

Trump to nedopustí

Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval, že to nenechá dojít tak daleko, aby Kim Čong-un jaderné zbraně, které by mohly zasáhnout Spojené státy nebo jejich spojence, získal. Nevyloučil přitom ani vojenské řešení.

Severní Korea navíc zkouškami porušuje rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů a je pravděpodobné, že pokud odpálí další raketu, přijdou další sankce ze strany mezinárodního společenství.

Uvalení sankcí na Severní Koreu a čínské firmy, které s KLDR spolupracují, už Spojené státy zvažují.