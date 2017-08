Vyšetřovatel Mueller ustavil v ruské kauze velkou porotu, soustředí se na Trumpa mladšího

Bývalý ředitel FBI Robert Mueller, který v USA řídí vyšetřování prověřující ruské vměšování do prezidentských voleb, zřídil velkou porotu. Ta bude posuzovat, zda jsou důkazy dostatečné pro vznesení obvinění. Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ). Vyšetřovatelé podle agentury Reuters už také odeslali první obsílky k výslechu a zdá se, že se soustřeďují na prezidentova syna Donalda Trumpa mladšího.