Prohlášení svého syna k vazbám na Rusko měl Trump nadiktovat cestou z Německa

Prohlášení svého syna Donalda Trumpa juniora k jeho stykům s Rusy během předvolební kampaně nadiktoval sám šéf Bílého domu Donald Trump na palubě Air Force One cestou ze summitu G20 v Hamburku. A nadělal tím svému týmu další starosti. S odkazem na své zdroje to tvrdí deník The Washington Post.