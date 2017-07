"Sankce se na mém setkání s prezidentem Putinem neprojednávaly. Nic nebude učiněno, dokud nebudou vyřešeny problémy kolem Ukrajiny a Sýrie," napsal Trump. Uvedl také, že je na čase pokročit v konstruktivní spolupráci s Ruskem. Upozornil, že se již podařilo sjednat příměří na jihozápadě Sýrie, které v neděli vstoupilo v platnost. [celá zpráva]

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. července 2017

Americký prezident potvrdil, že Putin během setkání v Hamburku důrazně popíral, že by Moskva jakkoli zasahovala do loňských prezidentských voleb v USA. Neuvedl však, zda Putinovu tvrzení věří. Ve svém příspěvku na Twitteru pouze napsal, že "(svůj) názor již poskytl".

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. července 2017

Agentura AP uvedla, že Trump se v minulosti vyslovil v tom smyslu, že Rusko pravděpodobně bylo zapleteno do zásahů hackerů do amerických voleb, ale že do nich byly zřejmě zapleteny také další země.

Putin v sobotu v Hamburku prohlásil, že při setkání s Trumpem nabyl dojmu, že americký prezident jeho tvrzení přijal. "Pokládal tvrdé otázky a já jsem na ně odpovídal. Zdálo se mi, že ho ty odpovědi uspokojily," uvedl ruský prezident.

Novinářům ale řekl, že pokud chtějí znát Trumpův názor, ať se zeptají jeho. Trump ale svou závěrečnou tiskovou konferenci po summitu G20 zrušil, nasedl do letadla a odletěl do Washingtonu.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson, který se páteční schůzky mezi Trumpem s Putinem zúčastnil, v neděli uvedl, že on ani Trump od Putina nic jiného než popření zásahů do amerických voleb neočekávali. Na otázku, zda Trump Putinovo vysvětlení akceptoval, ale Tillerson podle AP neposkytl přímou odpověď. Prohlásil, že nevěří, že se Spojené státy a Rusko někdy shodnou na tom, co se skutečně stalo.

Trump v neděli na Twitteru také uvedl, že s Putinem diskutoval o možném vytvoření jednotky zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Tento nápad však ostře kritizovali někteří republikáni, podle nichž Moskva není důvěryhodným partnerem.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. července 2017

"Není to nejhloupější nápad, jaký jsem kdy slyšel, ale má to k tomu dost blízko," řekl republikánský senátor Lindsey Graham. "Spolupráce s Putinem na jednotce pro kybernetickou bezpečnost je něco jako spolupráce s (prezidentem Sýrie Bašárem) Asadem na jednotce chemických zbraní," prohlásil další republikánský senátor Marco Rubio.

Nápad podrobil kritice i významný demokratický kongresman Adam Schiff, který je členem výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby. "Pokud by toto byl ten nejlepší způsob, jak si chránit volby, to už bychom rovnou mohli poslat naše volební urny do Moskvy," prohlásil.