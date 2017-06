Podle stanice Fox News byl Scalise zasažen do boku. Podle některých zpráv ale byl zasažen více střelami. Politik není ohrožen na životě. Rána musela být kvůli silnému krvácení podvázána, což udělal další politik svým páskem.

Postřeleného poslance Steva Scalise odvážejí do nemocnice.

FOTO: repro CBS

Republikán Mo Brook v tweetu uvedl, že bylo vypáleno přes padesát ran. První ránu slyšel za třetí metou: „Viděl jsem pušku a kousek těla a pak jsem slyšel další ránu a uvědomil jsem si, že je tam aktivní střelec. V tu chvíli jsem uslyšel křik Steva Scalise za druhou metou. Byl zasažen.“

Policisté a záchranáři u místa střelby

FOTO: Cliff Owen, ČTK/AP

Brooks uvedl, že běžel k první metě, protože palba pokračovala. Dodal, že viděl Scalise, jak se plazí ze hřiště a nechává za sebou krvavou stopu.

Scalise & 2 Capitol Police officers were shot at around 7:15a. @ChadPergram reports Scalise is expected to survive. Suspect shot & detained.

Zasažen byl i Scalisův poradce a dva policisté z ochranky, uvedl web Mediate. Podle jiných zdrojů byl zasažen jen jeden z policistů.

Steve Scalise

FOTO: J. Scott Applewhite, ČTK/AP

Arizonský senátor Jeff Flake popsal útočníka: „Vypadal na čtyřicet, možná padesát, bílý s tmavými vlasy v modré košili a myslím v džínách.“ Flake dodal, že jediné štěstí bylo, že kvůli účasti Scalise byla na místě policie Kapitolu. Jinak by prý mohlo vše skončit masakrem.

"He looked like 40s, maybe 50, dark hair, white with a blue shirt on and I think jeans. My view of him was quick." - @JeffFlake on gunman pic.twitter.com/WBaQEGGMIH