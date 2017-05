Trump má další průšvih. Po šéfovi FBI měl chtít, aby zastavil vyšetřování jeho exporadce

Prezident Donald Trump v USA čelí dalšímu závažnému nařčení. Pouhý den poté, co byla uveřejněna zpráva, že ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi při jeho nedávné návštěvě Bílého domu prozradil tajemství, informovaly televize CNN a deník The New York Times o tom, že po šéfovi FBI Jamesi Comeym, jehož mezitím zbavil funkce, chtěl, aby zastavil vyšetřování jeho bývalého bezpečnostního poradce Michaela Flynn. Ten je vyšetřován kvůli napojení na Rusko.