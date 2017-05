„Jako prezident jsem se chtěl s Ruskem na otevřeně plánované schůzce v Bílém domě podělit o fakta vztahující se k terorismu a bezpečnosti v letecké dopravě, na což mám naprosté právo,“ napsal Trump a dodal, že ho k tomu vedly „humanitární důvody“.

„Navíc chci, aby Rusko velkou měrou vystupňovalo svůj boj proti Islámskému státu a terorismu,“ vysvětlil dále prezident.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....