Podle organizátorů se pochod uskutečnil ve více než 150 městech po celé zemi. Asi největší demonstrace se konala v New Yorku a Los Angeles, kde se podle odhadu reportéra agentury Reuters sešlo asi pět tisíc lidí. Lidé za zveřejnění Trumpových příjmů demonstrovali například i ve Washingtonu, Chicagu, Seattlu či Austinu. S výjimkou Berkeley byly pochody ve všech městech poklidné.



Protest nazvaný Pochod za daně začal v sobotu v poledne, právě tento den - 15. dubna je v USA obvykle posledním termínem pro podání daňového přiznání. I když letos byl datum posunut na úterý 18. dubna.



Už v předvolební kampani Trump prohlašoval, že nebude zveřejňovat své příjmy, respektive daňová přiznání. „Myslím, že to nikoho nezajímá, jen pár lidí z médií,” řekl loni v září Trump televizi ABC.



Podle jednoho z organizátorů dnešních demonstrací Joe Dinkina by měl Trump odhalit své příjmy už kvůli probíhajícímu vyšetřování údajného ruského ovlivňování loňských amerických voleb. „Když neodhalí své daně, nikdy nebudeme vědět, pro koho opravdu pracuje,” tvrdí Dinkin.