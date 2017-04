Při něm zahynulo asi 80 lidí. Washington připisuje incident syrské vládě, Damašek to popírá. Rusko proti americkému zásahu ostře protestovalo a vinu syrské vlády nemá za prokázanou. [celá zpráva]

"Blahopřeji našim skvělým vojákům a vojačkám, že při útoku v Sýrii tak dobře reprezentovali Spojené státy a svět," napsal Trump ve svém příspěvku, který za pár desítek minut od zveřejnění získal 30 000 „lajků”.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.