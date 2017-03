Imigranti mají před Trumpem respekt, nelegálních přechodů z Mexika je o 40 procent méně

Počet imigrantů, kteří do Spojených států nelegálně přicházejí z Mexika, klesl od ledna do února o 40 procent, uvedl ve čtvrtek ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly. K poklesu došlo po nástupu Donalda Trumpa do funkce 20. ledna. Ten z imigrační politiky učinil jeden z hlavních bodů svého programu již v průběhu prezidentské kampaně.