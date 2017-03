„Nejlepším způsobem“, jak věc vyšetřit, je podle Spicera rozšíření vyšetřování zahájeného Kongresem. Dodal, že kdyby Trump mluvil s šéfem FBI, mohlo by to být považováno za ovlivňování kauzy.

Trump v sobotu napsal, že Obama nechal loni v říjnu odposlouchávat jeho ústředí Trump Tower v New Yorku, kde má také byt. Trump přitom naznačil, že by mohl být Obama stíhán. Exprezidentův mluvčí ovšem odvětil, že je to lež a Obama nenařídil jediné odposlouchávání amerického občana. [celá zpráva]

Podle zprávy listu New York Times popřel odposlechy také ředitel FBI James Comey a vyzval ministerstvo spravedlnosti, aby Trumpovo tvrzení oficiálně popřelo. Úřad ale tuto zprávu nepotvrdil. [celá zpráva]

Neberte ho tak doslova



Trumpův mluvčí Spicer v úterý uvedl, že Trump, který dosud nepředložil jediný důkaz, svého tvrzení ohledně odposlouchávání „absolutně“ nelituje. Některá média spekulují, že se informaci o svém údajném sledování dozvěděl ze staršího článku na internetu, a nikoliv z bezpečnostních zdrojů.

Server Yahoo News s odkazem na nejmenovaného zástupce administrativy zase napsal, že Trumpa znepokojil únik přepisů telefonních hovorů mezi Trumpovým bývalým poradcem pro národní bezpečnost Michaelem Flynnem a ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. Trump byl nucen kvůli těmto stykům Flynna po pár dnech ve funkci odvolat.

Podle stanice CNN se za Trumpa v kauze nechtějí postavit ani republikánští zákonodárci. „Spoustu věcí, které (Trump) řekne, berete doslova,“ odpověděl novinářům na jejich přímý dotaz předseda sněmovního výboru pro zpravodajské služby Devin Nunes, jehož CNN popsala jako jednoho z největších prezidentových podporovatelů v Kongresu.