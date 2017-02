Pouhých 40 světelných let od Slunce objevili astronomové soustavu nejméně sedmi planet obíhajících kolem červeného trpaslíka. Tyto extrasolární planety jsou nejen velikostí srovnatelné se Zemí, ale tři z nich také leží v tzv. obyvatelné zóně. To znamená, že by se na nich mohla nacházet voda a snad i život. O objevu informovaly Evropská jižní observatoř, jejímž členem je i ČR, a americká agentura NASA. Celý článek Astronomové objevili planety podobné Zemi»