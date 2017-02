Trumpův dekret připravil podle sanfranciského odvolacího soudu řadu cizinců o jejich právo na právní ochranu, což jim naopak ústava zaručuje. „Vláda neprokázala, že exekutivní nařízení poskytuje to, co proces vyžaduje, a to upozornění a slyšení předtím, než je danému člověku zakázáno cestovat. Vláda ani neprohlásila, že exekutivní příkaz takový proces poskytuje,” uvádí se v 29stránkovém dokumentu, který je k nové exekutivě velmi kritický. [celá zpráva]

Jednomyslné rozhodnutí odvolacího soudu hodnotí web jako nečekané, neboť během slyšení se zdálo, že soudce Richard Clifton jmenovaný exprezidentem Georgem Bushem mladším je Trumpovi nakloněný. Ostatní dva soudce, kteří o platnosti dekretu rozhodovali, uvedli do úřadu demokratičtí prezidenti James Carter a Barack Obama.

Podle webu několik nejmenovaných právních expertů radí Trumpovi, aby celý dekret stáhl a vydal nový, jasněji formulovaný, zahrnující výhrady soudu, který by mohl být už akceptovatelný.

Předpokládá se však, že spor skončí u nejvyššího soudu USA. Plyne to z Trumpovy reakce na Twitteru, kde verzálkami napsal, uvidíme se u soudu, bezpečnost země je v ohrožení.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. února 2017

Web Politico ovšem tvrdí, že výsledek takového kroku nejistý. Nejvyšší soud má sice podle ústavy devět členů, ale po loňské smrti soudce Antonina Scalii je pouze osmičlenný. Čtyři jeho členové zastávají liberální stanoviska, čtyři jsou konzervativci. Trump sice jmenoval jako devátého soudce konzervativně orientovaného Neila Gorsucha, ale podle CNN se do doby, kdy soud může začít projednávat sporné imigrační nařízení, Gorsuch své funkce nestačí ujmout.

Trumpovi chybí schopnost introspekce

Politico upozorňuje, že Trumpovým problémem je neschopnost uvědomit si své chyby. Nemíní ani odvolat některé výroky, které byly pro soudce těžko stravitelné a vůči nimž se ohrazoval i zástupce Bílého domu v případu Don McGahn.

Trump se pustil do Jamese Robartse, kterého označil za „takzvaného soudce“ a jeho verdikt za „směšný“. Nepřímo mu na Twitteru vyhrožoval: „Pokud se něco stane, dávejte vinu jemu a soudnímu systému. Lidi proudí do země. (To je) zlé!” [celá zpráva]

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer ohledně výroků uvedl, že prezident „ničeho nelituje“.

Pro soudce byl také těžko stravitelný tlak ze strany ministerstva spravedlnosti, že soudy nemají hrát žádnou roli při prozkoumávání prezidentových rozhodnutí, která se týkají bezpečnosti, protože odvolací soud neřeší otázku bezpečnosti.

„Vláda zaujala postoj, že prezidentova rozhodnutí o imigrační politice, zvláště když jsou motivovaná bezpečností státu, nemají být předmětem zkoumání, i když jsou dané kroky v možném rozporu s ústavními právy,” uvedl ve vysvětlení soud. Poznamenal také, že neexistuje žádný precedens, který by tvrzení o nemožnosti prověřovat dekrety podpořil, navíc by takový přístup odporoval základům americké konstituční demokracie.

„Nejvyšší soud opakovaně a otevřeně odmítl představu, že politici nepodléhají kontrole, pokud jde o otázky migrace, nebo se jich netýká ústava, když v tomto kontextu rozhodují,” uvedli soudci odvolacího soudu.

Problém držitelů zelených karet

Web Politico upozorňuje na klíčový problém dekretu dočasně zakazujícím občanům sedmi zemí vstup do USA. Není v něm jasně řečeno, že se dekret netýká lidí, kteří už mají zelenou kartu. To vedlo k zadržení stovky držitelů zelené karty v prvních 24 hodinách.

Držitelé zelené karty, kteří mají na území USA trvalý pobyt, ale požívají vyšších práv než jiní cizinci přijíždějící do USA. Ta jim byla náhle plošně upřena, což je projev nespravedlnosti a nerovnosti před zákonem. Paradoxně to postihlo i Íránce, kteří do USA utekli v roce 1980 před islámskou revolucí.

Bílý dům pak prohlásil, že jich se dekret nikdy neměl týkat, ale mnozí experti tomu nevěří. Trump nevydal krátký dodatek, který by to zakotvil. „Myslím si, že to jasně zahrnovalo i lidi s trvalým pobytem,“ řekl webu Jonathan Meyer, který dříve pracoval na ministerstvu pro vnitřní bezpečnost.

Přehnal to i soud

Eugene Kontrovich ve svém komentáři v listu The Washington Post napadl odvolací soud, že zašel příliš daleko a dopustil se chyby, když hodnotil více Trumpovy postoje a vyjádření než přímo samotný merit kauzy. To je podle něj nebezpečný precedens, protože se použily i výroky, které se kauzy netýkaly, což je diskriminační. Výroky, které pronesl před inaugurací, se podle něj nemohou používat.

Navíc se podle jeho názoru ne zcela vhodně odvolával na verdikty Nejvyššího soudu ohledně toho, co může a nemůže soud posuzovat.