V posledních třech dnech získali reportéři kromě jiného předem návrhy exekutivních příkazů, které mají vést ke snížení amerických příspěvků do mezinárodních organizací, jako je OSN, k obnovení možnosti mučení agenty CIA nebo mají usnadnit deportace nelegálních přistěhovalců.

Lidé z týmu Trumpových nejbližších spolupracovníků navíc vynášejí nelichotivé informace také z jeho soukromí. Jeden z prezidentových poradců například řekl listu Politico, že se „Trump často nudí a rád se dívá na televizi“. Jiné zdroje řekly deníku The New York Times, že jsou lidé v Bílém domě zděšeni nedostatkem disciplíny mezi vysoce postavenými členy poradního sboru nového prezidenta.

„Okolo desítky Trumpových nejbližších důvěrníků pomohlo utvořit trapný obraz toho, jak špatně snáší mediální kritiku. To znamená, že prezident už byl zrazen celou řadou lidí ze svého nejbližšího okruhu,“ napsal například komentátor deníku The New York Times Eric Levitz po necelém týdnu úřadování Donalda Trumpa.

Prezident Trump a jeho spolupracovníci.

FOTO: Kevin Lamarque , Reuters

Cholerický střelec od boku



Také kvůli informacím od jeho nejbližších spolupracovníků má Donald Trump image neuváženého střelce od boku, posedlého televizí, kterého sžírají pocity méněcennosti a záchvaty iracionálního vzteku, napsal server Vox. Nabízí se tedy otázka, čeho chtějí Trumpovi poradci distribucí takových informací vlastně dosáhnout.

Úniky informací jsou běžné a musí se s nimi vypořádávat administrativa každého amerického prezidenta. Teď je to ale jiné, píše dále Vox. Nejbližší poradci šéfa Bílého domu bývají loajální a sami informace nevynášejí, nikoli však ti Trumpovi.

Odpor vlastních lidí



Další bezprecedentní situací je fakt, že Trump říká něco jiného než jeho lidé v exekutivních funkcích. Například vyzval k tomu, aby agenti CIA znovu využívali při výsleších mučení, přičemž přímo Trumpem jmenovaný šéf Ústřední zpravodajské služby Mike Pompeo to odmítl a nechal se slyšet, že by k tomu nedal svolení ani na Trumpův výslovný rozkaz.

Podobné je to na ministerstvu obrany. Nový šéf Pentagonu James Mattis se nechal slyšet, že považuje „NATO za nejúspěšnější vojenskou alianci v moderní historii a možná vůbec“. Trump ale opakovaně prohlásil, že NATO je přežitkem ze studené války.