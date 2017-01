Trumpovi muži nominovaní do vedení bezpečnostních složek mluvili jasně, a to bez ohledu na probíhající mediální přestřelky ohledně údajného ruského kompromitujícího materiálu na nastávajícího prezidenta.

Zatímco Mattis prohlásil, že NATO se ocitlo pod největším útokem od konce druhé světové války, Pompeo řekl, že Moskva představuje v Evropě hrozbu a „agresivně se prosazuje“ na Ukrajině.

Podle Mattise se ruský prezident Vladimir Putin snaží Severoatlantickou alianci rozklížit. „Myslím si, že nejdůležitější teď je, že pojmenujeme, jaká je realita, co se týče pana Putina. A my vidíme, že se snaží Severoatlantickou alianci rozbít,“ prohlásil generál před branným výborem Senátu a doplnil, že vedení s jeho účastí se bude bránit, kde to je nutné.

NATO ale podle něj neohrožuje jen Rusko, nýbrž i teroristé, a to v době, kdy Čína podniká rázné kroky v Jihočínském moři.

Rozhodně ne waterboarding

Mike Pompeo kromě jiného prohlásil, že má naprostou důvěru v americké tajné služby a jejich zprávu o ruských hackerských útocích s úmyslem ovlivnit volby v USA označil za „rozumnou“.

Mike Pompeo by měl vést CIA.

FOTO: ČTK/AP

Odsoudil také ruské vměšování se do dění na Ukrajině. Na otázku, co jsou podle něj největší bezpečnostní hrozby pro USA, odpověděl, že v prvé řadě terorismus, potom Severní Korea a Čína a až následně Rusko.

Pompeo rovněž vyloučil, že by z pozice šéfa CIA znovu povolil tvrdé metody při výsleších osob podezřelých z terorismu včetně waterboardingu. Slíbil, že by je nenařídil, i kdyby na to naléhal prezident.