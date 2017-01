Santiago přiletěl na Floridu z Aljašky a podle vyšetřovatelů na místo přicestoval se záměrem útočit. Pistoli měl legálně v zavazadlovém prostoru a v hale si ji vyzvedl. Pak odešel na toaletu, kde zbraň nabil a následně z ní začal pálit v prostoru pro výdej zavazadel. Když vystřílel své dva zásobníky, pistoli zahodil a lehl si na zem, kde byl zatčen, napsala AP.

"Sobotní obvinění odrážejí závažnost této situace a odhodlání federálních, státních a místních orgánů chránit obyvatelstvo a stíhat ty, kteří ohrožují naše občany a návštěvníky," uvedl federální žalobce Wifredo Ferrer.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Po útoku se na letišti zasekly tisíce lidí

Zdroj: Reuters

Vyšetřovatelé na sobotní tiskové konferenci uvedli, že vyslechli zhruba 175 lidí a několik hodin vyslýchali i Santiaga, který s nimi spolupracoval. Podle nich zřejmě střelec jednal sám.

Odborníci nyní zjišťují, zda roli v jeho činu sehrála duševní choroba. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nicméně stále ještě nevyloučil terorismus jako možný motiv. Nyní je muž ve vazbě a v pondělí by měl stanout před soudem.

Vrah slýchával hlasy

Šestadvacetiletý Esteban Santiago, který v pátek večer začal bezhlavě střílet do davu lidí v odletové hale letiště ve Fort Lauderdale na Floridě, je válečný veterán. Po návratu z Iráku se léčil s duševní nemocí. Agentuře AP to řekl nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním. [celá zpráva]

Esteban Santiago

FOTO: Reuters

„Jediné, co vám mohou říci, je to, že se po návratu z Iráku necítil příliš dobře,“ řekl nejprve listu Record jeho strýc Herman Rivera. Teta střelce Maria Ruizová už ale byla sdílnější. „Bylo to, jako by přišel o rozum. Viděl různé věci,“ vzpomíná.

Santiago v listopadu přišel do aljašské kanceláře FBI a řekl, že americká vláda ovládá jeho mysl a nutí jej sledovat videa teroristického Islámského státu (IS). Policie jej poté odeslala k přezkoumání duševního zdraví v nemocnici, uvedla televize CNN.

Zbraň mu vrátili



Aljašská policie v sobotu sdělila, že Santiagovi loni v listopadu, kdy jej poslala na psychiatrické vyšetření, zbraň odebrala, počátkem prosince mu ji ale vrátila, protože lékaři dospěli k závěru, že není duševně nemocný.

Navíc nespáchal žádný trestný čin, takže podle úřadů nebyl důvod mu zbraň zabavit. Policisté z největšího aljašského města Anchorage podle agentury Reuters uvedli, že zatím není jasné, zda šlo o stejnou zbraň, s níž v pátek útočil ve Fort Lauderdale.