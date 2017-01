„Jediné, co vám mohou říci, je to, že se po návratu z Iráku necítil příliš dobře,“ řekl nejprve listu Record jeho strýc Herman Rivera. Teta střelce Maria Ruizová už ale byla sdílnější. „Bylo to, jako by přišel o rozum. Viděl různé věci,“ vzpomíná.

Esteban Santiago

FOTO: Profimedia.cz

Do Iráku byl Santiago vyslán v roce 2010 jako příslušník ženijního oddílu portorické národní gardy. Agentuře AP to potvrdil mluvčí gardy Paul Dahlen. Za příkladnou službu byl vyznamenán několika medailemi. Včetně ocenění za boj proti globálnímu terorismu.

Policista po střelbě na letišti Fort Lauderdale chrání civilisty.

FOTO: David Santiago, ČTK/AP

Poté, co se vrátil z války, se usadil na Aljašce. Tomu, že by trpěl posttraumatickým stresovým syndromem nebo jinou psychickou nemocí zpočátku nic nenasvědčovalo. Armádní řady neopustil. Přidal se k rezervistům, kde dosáhl hodnosti svobodníka. Sloužil jednou měsíčně o víkendu.

Od rezervistů byl ale propuštěn, pro „nepřesvědčivý výkon“. Podle Pentagonu se opakovaně provinil nepovoleným opuštěním základny.

Jedna ze zraněných žen

FOTO: David Santiago, ČTK/AP

V listopadu minulého roku pak Santiago podle AP vyhledal agenty FBI; svěřil se jim, že slyší hlasy v hlavě a ovládá ho armáda. Ta ho prý nutila sledovat brutální videa Islámského státu. FBI zalarmovala policii a ta Santiaga poslala na vyšetření. Psychiatr nařídil léčbu.

S čím konkrétně se měl střelec z floridského letiště léčit, není známo. Jeho bratr řekl novinářům, že věděl o tom, že Esteban má duševní potíže. Nikdy s ním o tom ale nemluvil. „Nemluvili jsme spolu poslední tři týdny, to je divné. Jsem v šoku, byl to normální člověk,“ tvrdí Bryan Santiago.

Na floridské letiště přiletěl Esteban Santiago z Aljašky s Delta Airlines. Měl jediné zavazadlo - se samopalem a náboji. Když zbraň nabil, začal střílet do davu. Zabil pět lidí a dalších třináct zranil. Pak byl zadržen. [celá zpráva]