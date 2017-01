Podle kanceláře šerifa byl střelec zadržen a skončil ve vazbě. Zjišťuje se jeho totožnost a motiv činu, který zatím není jasný. Jeho zadržení potvrdila starostka Barbara Shariefová. „Je nyní ve vazbě. Nemáme žádný důkaz, že by měl komplice.”

Letiště uvedlo, že se střílelo na Terminálu 2 v místě, kde se vyzvedávají zavazadla. Na letišti v té době byly stovky lidí. Všichni museli být evakuováni.

Letiště bylo okamžitě uzavřeno a stovky lidí zůstaly na letištní ploše a zatím vyčkávají na pokyny zasahujících policistů. Žádná letadla tak nemohou přistát ani vzlétnout.

Letiště ve Fort Lauderdale je významným turistickým uzlem, který leží zhruba 50 kilometrů severně od Miami.

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody.— Broward Sheriff (@browardsheriff) 6. ledna 2017