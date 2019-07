mcm, Právo

„Myslím, že je to idiot. Zdá se, že se daleko více zabývá sebou samým, svou značkou a svou imagí než zemí, kterou má nyní údajně zastupovat,“ usoudil Aaron Davis z Newportu ve státě Rhode Island.

Ani on ale neunikl srovnání Johnsona s Trumpem. Britský premiér prý předvádí podobnou „klaunskou show, jakou mají v USA“.

Ethan Minsker byl podobně negativní. „Je totéž co Trump, čili je to lidský odpad. Má strašné vlasy, je to idiot a je nástrojem Rusů,“ tvrdil o Johnsonovi. Rusko se podle něj snaží rozvrátit vše a zasévá semena sváru po celém světě, „takže každý politik, který to dnes pochopí, využívá tuhle populistickou věc k získání moci“.

Jen jediná dotázaná, přívrženkyně brexitu Cassie Edwardsová, byla schopna říci o Johnsonovi i něco pozitivního. Je prý jako Trump, ale možná „není tak špatný“.