Po necelých devíti minutách se, rovněž podle očekávání, kosmická loď s posádkou od raketového nosiče zdárně oddělila. Již tedy byla dopravena do vesmíru a čeká ji samostatné putování k ISS.

#SoyuzMS13: T+08:48 min → third stage cut-off and separation of the Soyuz MS-13 spacecraft!



Alexander Skvortsov, Luca Parmitano and Andrew Morgan are on their way to the International @Space_Station.



Docking to ISS at 22:51 UTC on July 20 pic.twitter.com/xykbIuv9s5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20. července 2019

Nová trojice doplní posádku orbitálního komplexu na obvyklých šest členů.

Připojí se k nynějšímu ruskému veliteli stanice Alexeji Ovčininovi a americkým astronautům Nicku Hagueovi a Christině Kochové, kteří na oběžné dráze pracují od března.

The Exp 60 will launch today at 12:28pm ET aboard this rocket -- the Soyuz MS-13 spacecraft. The ride to space will take 8 minutes and 45 seconds. They'll dock to the station at 6:51pm just 6 hours and 23 minutes after launch. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/2dDjl7rPuO — Intl. Space Station (@Space_Station) 20. července 2019

Parmitano se dříve na ISS málem utopil

Koncem června se na Zemi z ISS vrátili Rus Oleg Kononěnko, Američanka Anne McClainová a Kanaďan David Saint-Jacques.

Pro Morgana z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) jde o vůbec první let do kosmu. Parmitano z Evropské vesmírné agentury (ESA) na stanici už pracoval před šesti roky a má s tím spojený nepříjemný zážitek. Při pracovní směně vně ISS mu do přilby skafandru unikla voda a málem se utopil. Skvorcov z ruské agentury Roskosmos se mimo Zemi vydává potřetí.

Na ISS míří nová posádka, zleva Drew Morgan, Alexandr Skvorcov a Luca Parmitano.

FOTO: Maxim Shemetov, Reuters

Podle Roskosmosu je plánovaná délka pobytu Skvorcova, Parmitana a Morgana 201 dní. Do útrob laboratoře na oběžné dráze mají nyní ze své lodě přejít přibližně dvě hodiny po přistání.

.@NASA TV live coverage of the launch of a new Exp 60 crew begins Saturday at 11:30am ET 50 years after humans first stepped on the Moon. #Apollo50th https://t.co/yNl9Ip7UQO



Launch: 12:28pm

Dock: 6:51pm



Who's launching:@AstroDrewMorgan@Astro_Luca

Alexander Skvortsov pic.twitter.com/JTQou1RuRm — Intl. Space Station (@Space_Station) 19. července 2019

Loď s novým osazenstvem by měla u ISS dokovat v neděli v 0:51 našeho času.