„Jaká je vaše etnická příslušnost?“ reagovala Conwayová otázkou na dotaz reportéra serveru BeltwayBreakfast.com Andrewa Feinberga.

Feinberg se ptal, které země měl Trump na mysli, když na Twitteru o víkendu vzkázal čtyřem demokratickým kongresmankám, aby z USA odjely do zemí svého původu, když se jim ve Spojených státech nelíbí a řešily problémy tamních zemí.

“What’s your ethnicity?” Kellyanne Conway asks a reporter when the reporter asks her about the intent of the president’s tweets.



“A lot of us are sick and tired of this country – of America coming last, to people who swore an oath of office.” pic.twitter.com/Tia1VUQluP