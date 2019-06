Chaotické scény se odehrály ve chvíli, kdy američtí a severokorejští novináři spěchali do budovy na jihokorejské straně hranice, kam se Trump s Kimem odebrali k jednání.

Podle zdroje zpravodajské televize CNN se Grishamová zapletla do potyčky se Severokorejci „s nasazením všech sil” a utrpěla drobné pohmožděniny. Údajně v tento moment chtěla pustit americké žurnalisty, kteří byli blokováni Severokorejci.

This is the moment White House Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with North Korean security guards who were blocking US journalists pic.twitter.com/WSBkdDw17g