Vladimír Plesník, Právo

Naznačil, že pokud jde o klimatickou krizi, dokáže si představit dialog s SPD. „Z CDU se obracím přímo na Paula a AKK,“ vzkázal s tím, že Paul Ziemiak (33), generální tajemník CDU, a šéfka strany Annegret Krampová-Karrenbauerová (56), přezdívaná AKK, by měli prozradit, zda „považují změnu kurzu v klimatické strategii za nutnou“.

Nová předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová přezdívaná AKK.

FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

Youtuber z Cách s křiklavě modrými vlasy, v mikině a obnošené kšiltovce, dosud známý výhradně hudebními či komediálními klipy jak málokdo jiný důkladně zamíchal kartami na německé politické scéně.

Svou zničující bombu Rezo, který se může pochlubit více než 2,3 milionu odběratelů, na YouTube odpálil předposlední květnovou sobotu, osm dní před eurovolbami.

Sledovanost? Více než 14 milionů



Pětapadesátiminutové video prošpikované grafy, tabulkami a čísly nemilosrdně zúčtovalo s klimatickou, sociální a zahraniční politikou CDU, kterou v roce 2005 přivedla Angela Merkelová (64) k moci – a od té doby ji nepustila z rukou.

Rezo ji bez slitování tepal zleva: hájí zájmy bohatých a privilegovaných na úkor obyčejných lidí z ulice, nechala se koupit a vydržovat koncerny, včetně amerických, spřáhla se s Washingtonem při zahraničních intervencích a poddajností vůči obřím průmyslovým a energetickým hráčům se podepisuje na blížící se ekologické katastrofě.

„Ničí náš život i naši zemi,“ shrnuje youtuber do jediné věty s tím, že CDU si nezaslouží hlas u uren, stejně jako SPD. Spolu se dvěma pomocníky Rezo příspěvek připravoval několik dní. „Opíral jsem se o 252 zdrojů, celkem na 31 stranách,“ svěřil se týdeníku Focus.

V prvních pěti dnech si jeho provokaci nenechalo ujít 4,8 milionu lidí, následovalo přes 95 tisíc převážně příznivých komentářů plus tisíce ohlasů na Facebooku a Twitteru. Za jediný týden statistika sledovanosti povyskočila na více než devět milionů, v polovině minulého týdne na více než 14 milionů.

AKK se ztrapnila

Rezo nachytal CDU naprosto v nedbalkách, bezradně přemítala, co si počít. Nereagovat? Vyčkat na ohlas? Odpovědět? Nakonec Ziemiak povolal Phlippa Amthora (26), nejmladšího poslance Spolkového sněmu za CDU považovaného za nejobratnějšího na sociálních sítích. Amthor dorazil ještě v noci do Berlína, hned natočil polemický příspěvek – a tím to skončilo.

Po eurovolbách, v nichž CDU propadla s 28,9 procenta, přičemž u voličů od 30 let získala jen 13procentní podporu, někteří straníci odhodili rukavičky. AKK de facto doporučila předvolební cenzuru internetu. „Vystupuje jako amatérka z předvčerejška. Merkelová by se takového provinčního diletantismu nikdy nedopustila,“ rýpla si televize n.tv.