ivi, Novinky, Právo

Slováci volili svých 14 zástupců v europarlamentu v sobotu. Podle zveřejněných odhadů v eurovolbách zvítězila koalice proevropských mimoparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu se ziskem 20 procent hlasů.

„Děkujeme. Udělám vše proto, aby takto dopadly i parlamentní volby. Protože lidé si zaslouží lepší vládu,“ napsal na sociální síti předseda strany Spolu Miroslav Beblavý.

„Děkujeme voličům za důvěru,“ napsal předseda Progresivního Slovenska Michal Truban. Parlamentní volby se na Slovensku konají v příštím roce.

Ďakujem každému z vás, za podporu a za to, že ste prišli voliť. Je to nesmierny záväzok. Po prezidentskej kampani sa... Zveřejnil(a) Michal Šimečka • Progresívne Slovensko dne Neděle 26. května 2019

Zdá se, že Progresivní Slovensko nadále těží z březnového vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách. Čaputová byla až do zvolení místopředsedkyní této strany. Do úřadu nastupuje 15. června a její první zahraniční cesta povede do Prahy.

Porážka Směru

Až na druhém místě podle odhadů skončila vládní strana Směr-sociální demokracie, když jí dalo hlas 15,7 procenta Slováků.

Pokud se tyto výsledky potvrdí, byla by to první porážka Směru po dlouhých létech dominance na politické scéně. Preference Směru začaly klesat po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby získala v eurovolbách podle odhadů 12 procent hlasů. Poslance v europarlamentu budou mít také opoziční strany Křesťanskodemokratické hnutí, strana Svoboda a Solidarita a hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.

Volební účast se pohybovala kolem dvaceti procent.

Kdy se volí v Evropě do Evropského parlamentu

FOTO: Novinky

Oficiální výsledky eurovoleb by měly být známé až po skončení hlasování ve všech zemích EU - jako poslední se zavřou volební místnosti ve 23 hodin v Itálii - vnitrostátní odhady se však v europarlamentu začnou zveřejňovat už večer.

Kromě Slovenska už se neoficiální data o výsledcích objevila i v Nizozemsku. Podle nich v tamních volbách uspěla nová pravicová populistická a euroskeptická strana Fórum pro demokracii (FvD).

I v Česku, kde lidé v pátek a v sobotu vybírali 21 zástupců do 751členného europarlamentu, už se dílčí výsledky dostaly na veřejnost, byť relevantní obrázek asi nikomu poskytnout nemohly.

Na webu středočeských Mirošovic někdo zveřejnil výsledky místního hlasování, po upozornění úřadů je obec stáhla.

Video

Výsledky voleb na webu Mirošovic (redakčně rozostřeno)